شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم لبناني يكشف تفاصيل دخوله ونجاحه بالمجال: «تربيت في أجواء هذا العمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المصمم اللبناني إيليا وهبة، إن والدته كانت وراء دعمه في مجال التصميمات، حيث إنه تربى في هذه الأجواء بالأسرة حين كانت والدته وعماته يعملن في نفس المجال أو مجالات قريبة من ذلك، موضحًا أنه عمل منذ صغره أن يقتحم هذا المجال بكل قوة ويكون الاختصاص فيه عن دراسة وليس قائمًا على موهبة فقط.

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وأضاف «وهبة»، خلال حواره في برنامج «TeN Beirut»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه فضل العمل مع نفسه وأن لا يعمل ضمن مجموعة من الأشخاص، مستطردًا: «بحب أكون شغال لوحدي، عشان كده فتحت مشغل لوحدي، وبقى عندي زباين خاصين بي وسعيت للنجاح بفضل الله قدرت أعمل كل شيء».

وأشار المصمم اللبناني إلى أن الفنانات اللاتي يعملن معهن يقمن بارتداء الفساتين من تصميمه ويتركن الحرية له في اختيار التصميم حيث إنهن يثقن فيه، مضيفًا: «دون ثقة اللي بصمم لهم ما راح أبقى ناجح معاهم، نجحت الحمد لله مع الفنانات بشكل كبير، وفيه ناس كتير بحب أصمم لهم، أنا من الفانز المعجبين بالسيدة ماجدة الرومي، وهيفاء وهبي، ونجوى كرم، وأحب أن أقوم بتصميم لهم فساتين».

وأوضح أن هناك الكثير من الفنانات بلبنان يتمنى العمل معهن في أعمال التصميم، كما أنه كان يقوم بعمل تصميمات للإكسسوارات ولكن توقف عن هذا العمل بسبب بعض الانشغالات، خاصة تصميمه لفساتين الأفراح والسهرة والتي تأخذ منه وقتًا طويلًا، موضحًا في الوقت ذاته أنه يفضل اللون الأبيض في تصميماته في فساتين الفرح ولا يحب استخدام اللون السكري أو الأوف وايت.