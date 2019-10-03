شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. زاهي حواس يكشف موقع مقبرة الإسكندر الأكبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور زاهي حواس، ووزير الآثار الأسبق، إن مقبرة الإسكندر الأكبر سيتم اكتشافها بالصدفة تحت أحد المنازل في الإسكندرية القديمة في محطة الرمل بالتحديد.
وتابع حواس، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جميع الأدلة تؤكد أن الإسكندرية الأكبر تم دفنه في مدينة الإسكندرية، وليس في واحة سيوة أو خارج مصر.
وكشف الدكتور زاهي حواس، ووزير الآثار الأسبق، أن هناك أقاويل تقول أن الإسكندر الأكبر تم دفنه في سوريا ولكن ذلك غير صحيح.
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