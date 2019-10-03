شكرا لقرائتكم خبر عن 500 فعالية بالمحافظات للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيماناً ويقينا بأنهم أصحاب الحق، ليصنعوا أروع ملاحم البطولة والفداء، ويتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

وعاهد رئيس الوزراء، الرئيس السيسى، بمواصلة العمل والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على مصر بالخير والأمن والسلام. وبعث مدبولى برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، داعيا الله أن يحفظ القوات المسلحة درعاً واقياً للوطن، ضد محاولات العبث بأمنه وسلامته، وحافظاً لمسيرة التنمية الشاملة «التى تشهدها مصرنا الغالية».

فى سياق متصل، واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، تنظم وزارة الثقافة 500 فعالية ونشاط فى مختلف المحافظات تتواصل على مدار الشهر الجارى.

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وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تظل لحظة فارقة فى التاريخ الحديث، حيث أعلنت عن إرادة وإصرار الشعب المصرى، مشيرة إلى البطولات التى نجحت فى تطهير أرض الوطن واسترداد جزء غال منها، مضيفة أن هذه المناسبة تعد نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لاستكمال بناء المجتمع والارتقاء به لتحقيق المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، 9 فعاليات متنوعة منها 6 حفلات لفرق الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تبدأ جميعها فى الثامنة مساء الأحد 6 أكتوبر، وتتضمن مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية التى عبرت عن مشاعر العزة والانتماء، وذلك على مسرحها الكبير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، أوبرا دمنهور، كما يقام على المسرح المكشوف حفل لفصول أطفال وكورال مركز تنمية المواهب بمشاركة فصول الباليه، بالإضافة إلى عرض الفيلم السينمائى «الممر» فى السابعة مساء الإثنين 7 أكتوبر على المسرح الكبير ويعقبه حوار مع مبدعى الفيلم، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة تعقد ندوة مساء الجمعة 18 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور بعنوان «صناع انتصارات أكتوبر»، فيما يشهد مسرح سيد درويش بالإسكندرية، مساء السبت 26 أكتوبر، ندوة بعنوان «مصر وعبور 73».

وأعدَ صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، برنامجاً متميزاً للاحتفال بهذه المناسبة خلال الشهر يضم 13 فعالية، حيث يعقد بيت الشعر العربى، فى السابعة مساء الأحد المقبل، أمسية شعرية بعنوان «حرب أكتوبر فى الشعر المصرى» يشارك بها نخبة من كبار المبدعين، وفى مساء اليوم نفسه يقام حفل لفريق سداسى شرارة بقبة الغورى، كما تقام ندوة بعنوان روح أكتوبر وتحديات الوطن يشارك بها اللواء تامر الشهاوى والإعلامى نصر القفاص، إلى جانب احتفالية بحضور عدد من الأبطال العبور، ويعرض أوبريت «الشهيد الحى» يوم 16 أكتوبر، مع تقديم أوبريت شعرى غنائى بعنوان حكاية انتصار يوم 21 أكتوبر، بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية، وبمركز طلعت حرب الثقافى تعقد حلقة جديدة من الصالون الثقافى بعنوان «ذاكرة الوطن» والذى يستضيف ويكرم عددا ممن شاركوا فى حرب أكتوبر، يصاحبه فقرة فنية لفريق كورال المركز فى السادسة مساء الغد، وندوة لتوعية طلاب المدارس، يوم 7 أكتوبر كما ينظم المركز رحلة لرواده، لمشاهدة بانوراما حرب أكتوبر اعتباراً من صباح الأحد 12 أكتوبر، كما يستضيف حكايات من أكتوبر، وأمسية شعرية غنائية مع الشاعر محمد بهجت، ومجموعة من أصوات مسابقة الصوت الذهبى يوم 20 أكتوبر، وببيت الغناء العربى، يعقد صالون مقامات عن الأغنية الوطنية بالتعاون مع البرنامج الثقافى للإذاعة المصرية يوم 10 أكتوبر وحفل وطنيات لشباب الصوت الذهبى بقيادة المايسترو مدحت عبدالسميع يوم 31 أكتوبر وينظم معرضاً للخط العربى بعنوان «النصر» فى بيت السحيمى يوم 27 أكتوبر.

وينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، 7 فعاليات تقام بالتعاون مع قطاعات الوزارة خلال الشهر حيث تعقد عدة ندوات تناقش سُبل تعزيز الانتماء الوطنى بقصر ثقافة الإسكندرية، أساليب مكافحة الشائعات بقصر ثقافة قنا، الحرب فى سيناء والحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030 بقاعات المجلس.