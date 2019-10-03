شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يكرم أبناء المحامين المتفوقين باحتفالية «شمال الجيزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة محامي شمال الجيزة حفل تكريم للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، والمتفوقين من أبناء المحامين في الشهادات المختلفة، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، والفرعية.

وأكد «عاشور» أن تكريم المتفوقين من أسعد المناسبات التي يشارك فيها، مضيفا: «نعتز بتفوق المحامين وأبنائهم باعتبارهم الأمل في المستقبل».

Advertisements

وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تحاول جاهدة أن تقدم للمحامين الجدد الخدمات، دعما لهم ولدورهم الاجتماعي والأسري، لكي يكونوا على أعلى مستوى من الانتماء الوطني والنقابي والمهني، معربا عن أمنياته في أن يكون المتفوقون دراسيا نجوم المستقبل القريب، وقيادات هذا الوطن.

وفي سياق آخر، كرمت النقابة الفرعية «عاشور» على جهوده في خدمة المحاماة والمحامين، وسلم كمال مهنى، عضو مجلس النقابة العامة عن شمال الجيزة، درع النقابة الفرعية له.

وفي ذات السياق، تم تكريم أسماء الراحلين خالد أبوكريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، ومحمد البهنساوي، نقيب فرعية شمال الجيزة، ومحمد مكاوي، أمين عام نقابة الجيزة الأسبق، كما كرم طه راشد، رئيس لجنة الدفاع عن المحامين بالجيزة، على جهوده في دعم المحامين والدفاع عنهم.

حضر الاحتفالية، يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة، وأبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد، وسيف حماد، وعبدالجواد أحمد، وإسماعيل طه، ومصطفى البنان، وصالحين المهدي، وعيسى أبوعيسى، ووليد سرحان القائم بأعمال النقيب الفرعي، والسيد جابر، وصبحي القلعاوي، ورمضان كشك، وأحمد عامر، وهيثم على، وأكرم الدماطي، وعبدالله القطامي، أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وضيف الطيب أمين صندوق عضو مجلس فرعية جنوب الجيزة، وحسن أبودهيس عضو مجلس فرعية سوهاج.