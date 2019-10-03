شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: اليهود اعترفوا بعدم بنائهم للأهرامات بعد اكتشاف مقبرة العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، ووزير الآثار الأسبق، إن بناء الأهرامات هي المشروع القومي في مصر القديمة التي كان يبلغ عدد سكانها في تلك الفترة 3 ملايين شخص.

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وتابع حواس، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد المصريين كان همهم الأول هو بناء الأهرامات والعائلات في الصعيد والدلتا شاركوا في البناء بإرسال الأكل والعمال، وكان قصاد ذلك لا يتم دفع الضرائب المستحقة عليهم.

وكشف زاهي حواس أن الفترة الزمنية المستغرقة لبناء الأهرامات 32 عاما، وجميع أحجار الأهرامات تم الحصول عليها من هضبة الجيزة موضحا أن مصر تحتوي على 124 هرم في مصر.

وأوضح زاهي حواس أن اليهود اعترفوا بعدم بنائهم للأهرامات بعد اكتشافه مقابر بناء العمال خاصة وان اليهود لم يكونوا موجودين في الفترة الزمنية للدولة القديمة ولكنها جاءوا بعد ذلك مع قدوم الهكسوس إلى مصر.