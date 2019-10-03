شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «التضامن» تقيم احتفالية لتكريم أعضاء البعثة المصرية للأوليمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في احتفالية كبرى شهدتها وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، كرمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبطال مصر من أعضاء البعثة المصرية للأوليمبياد الخاص المصري الفائزة بالميدالية الذهبية وكأس بطولة الأوليمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتي أقيمت بالهند في الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2019.

وفى كلمتها أمام الاحتفالية التي شهدها المهندس أيمن على عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص الدولي، والمهندس هانئ محمد محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص المصري، وا/ عمرو محيي الدين عبدالسميع، رئيس البعثة، وجهت «والى» تحية تقدير وفخر للبعثة لما حققه الأبطال من ذوى الإعاقة من إنجاز رائع وتمثيل مشرف لمصر والفوز بكأس البطولة في ظل المنافسات القوية بها، مؤكدة الاهتمام المتزايد من الدولة والقيادة السياسية بذوي الإعاقة واستثمار قدراتهم وتوفير مظلة رعاية متكاملة لهم وأن تكريم اليوم هو تكريم لأبنائنا وتكريم لأسرهم الذين دائما كانوا الساند والداعم الأول لهم لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المشرفة.

وأضافت: «نعتز بالتواجد اليوم وسط أبطال استطاعوا بالعزيمة تحقيق إنجاز رائع»، مقدمة الشكر للجهات الراعية للفريق، وأشارت إلى أن انطلاق الأوليمبياد الخاص كان بدايته 1982 وارتبط بمجموعة من الأسماء المهمة، حيث وجهت التحية للسيدة ماجدة موسى، صاحبة الفضل الأول في توجيه الاهتمام نحو إمكانية استغلال أصحاب الإعاقات الذهنية وأن يكون لهم إنجاز واسع يمكن الاعتزاز به، كما وجهت التحية للمهندس أيمن عبدالوهاب لجهوده الكبيرة في دعم القضية وتوسيع الاهتمام بها على النطاق المحلى والإقليمي والدولي.

وأوضحت أن مؤسسة يونيفاي إيجيبت أنشئت عام 2017 ورغم حداثتها إلا أنها تميزت بمجالات عملها غير التقليدية، فهي إلى جانب رعايتها لصناعة أبطال موهوبين تقدم الرعاية الصحية والقوافل الطبية والعلاجية وتقدم من البرامج ما يعمل على رفع الوعى بهذه القضية والتي تمثل إحدى علامات تحضر الأمم والمجتمعات.

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وفى نهاية كلمتها، عبرت وزيرة التضامن عن سعادتها بالتواجد مع أبناء البعثة ممن رفعوا اسم مصر عاليا وأن الاحتفال اليوم يواكب احتفالات عظيمة وهى الاحتفال بانتصارات أكتوبر العظيمة.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص الدولي، على الطفرة التي شهدتها مصر مؤخرا في التعامل مع قضية الإعاقة تحت قيادة معالى رئيس الجمهورية وكان البداية بدورة الألعاب الإقليمية الثامنة عام 2014 والذى شرفه حضور سيادة الرئيس، حيث وجه عبدالوهاب الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المبذولة في هذا الإطار مؤكدا أن الإيمان بالقضية يمثل أكبر دافع وحافز على الإنجاز وتحقيق البطولات.

وأشار المهندس هانئ محمد محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص المصري، إلى أن هذا الدعم والتكريم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار الدعم الذي تساند به الوزارة والأجهزة الحكومية الأبناء الأبطال من ذوى الإعاقة والذي يعد حافزا قويا لتحقق هذا الإنجاز الرائع موجها شكره إلى أسر اللاعبين ممن كانوا حافزا عظيما لأبنائهم لصناعة البطولات ومؤكدا الدور المهم الذي بذلوه من أجل تحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد حصول سيدات الأوليمبياد الخاص على ثالث كأس العالم للسيدات وأن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى قضية الإعاقة لاهتمام القيادة السياسية.

وشهد الاحتفال تكريم أعضاء البعثة المصرية للأوليمبياد الخاص بتوزيع شهادات التقدير، كما قدم بنك ناصر شهادات استثمار بعائد متميز لأعضاء الفريق، وشهد كذلك تكريم ممثلي الجهات الراعية وهى البنك الأهلي المصري والمصرية للاتصالات، وفى نهاية الاحتفال قدم الأوليمبياد الخاص المصري الدرع الخاصة به تكريمًا لغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على جهودها في مجال الإعاقة.

كما شهد الحضور فيلمًا من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي حول الجهود المقدمة من الوزارة في هذا المجال.