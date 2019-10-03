شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: البنزين يُباع في مصر بسعر التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أسعار البنزين سيتم تغييرها كل 3 أشهر، بحسب توصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن بدء تطبيق الأسعار الجديدة سيكون اعتبارًا من 12 منتصف الليل اليوم، مشيرًا إلى أن الزيادة أو الانخفاض الذي تقره لجنة التسعير التلقائي لا تتجاوز حدود الـ10%، سواء للزيادة أو الانخفاض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن البنزين في مصر يتم بيعه بسعر التكلفة، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار عالميًا هو السبب الرئيسي وراء الأسعار التي تم الإعلان عنها اليوم.