شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: انخفاض سعر البنزين سيقلل ثمن الكثير من السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، الذي أقرته اليوم الخميس، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ما هو إلا بداية لجني ثمار تحرير «سعر الوقود».

وأضاف «العرب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار البنزين سيؤدي إلى هبوط أسعار الكثير من السلع.