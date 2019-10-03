شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية تبدأ إزالة آثار العدوان على سور الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة لما نشرته جريدة «المصرى اليوم» في عددها الصادر اليوم بتاريخ 3 أكتوبر 2019 تحت عنوان «غضب في الإسكندرية» بعد رش سور الكورنيش بـ«زيت محركات» بدأت أجهزة المحافظة متمثلة في حى وسط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية (النظافة) ومسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في إزالة آثار العدوان على سور الكورنيش العتيق الذي يتعدى عمره 89 سنة والذى تم تشويهه برشه بـ«زيت محركات أسود» ما أثار غضب أهالي الإسكندرية وخلق موجة استياء على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

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وفور النشر على الموقع الالكترونى للجريدة أمس كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رئيس حى وسط ومسؤول شركة النظافة على الفور بإزالة آثار التشوه الذي أصاب السور، خاصة أن البعض قام بتغطية زيت المحركات الأسود برمل بحر أبيض إلا أنه تم غسل السور جزئيا، خاصة في المنطقة الواقعة ما بين الميناء الشرقي وحتى مسجد القائد إبراهيم فقط فيما تبقى المسافة المتبقية حتى مكتبة الإسكندرية كما هي.

وكان عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم الشديد تجاه ما حدث من اغتيال لسور الكورنيش والتعامل معه بهذا الشكل المهين وغير الأخلاقى بالمرة، مطالبين بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على واجهات جميع المنشآت والمبانى المطلة على الكورنيش في هذة المنطقة ومحاسبة المتورطين، خاصة أنه يمثل تعديًا صارخًا على التراث المصرى، لاسيما أن هذه المنطقة تعد مكانًا لتجمع الفنادق بمختلف نجماتها، وبالتالى تواجد مستمر للسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى وقوع العديد من القنصليات والكافيهات السياحية في المنطقة.

وسور الكورنيش شرع في بنائه الملك فاروق في عام 1930 أي منذ 89 عامًا، مستخدمًا كتلا ضخمة من حجر (الميمونايت)، واستمر في بنائه لمدة 6 سنوات حتى عام 1936، خاصة في مناطق الرمل والمنشية وبحرى.