شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الديهي على حواره مع فتح الله جولن: أظهر مهنية وخبرة فائقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تهنئته للإعلامي نشأت الديهي على حواره الجريء مع الزعيم التركي عبدالله جولن ووصف الحوار بأنه أظهر مهنية وخبرة فائقة تستحق التقدير، فضلًا عما كشفه الحوار من التطورات على الساحة السياسية في تركيا واستغلال الشعارات والخطابات الدينية لإضفاء الشرعية على فساد الحكم في تركيا.

جاء ذلك في برقية بعث بها رئيس المجلس للإعلامي نشأت الديهي.