شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة أخيرة.. مكتب التنسيق يفتح باب التحويلات الإلكترونية لمدة 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فتح باب التحويل الإلكتروني -كفرصة أخيرة- بدءًا من مساء اليوم الخميس حتى السابعة من مساء السبت المقبل ٥ أكتوبر الجاري، لأبنائنا الطلاب خريجي الثانوية العامة والفنية للتحويل الإلكترونى، وعلى الطلاب استغلال هذه الفرصة باعتبارها الفرصة الأخيرة التي تتاح للطلاب للتحويل الإلكتروني.

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