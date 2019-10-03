اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. فيديو

وزارة التخطيط تعلن تعيين أيمن سليمان مديرًا تنفيذيًا لصندوق مصر السيادى

وزير الداخلية يوجه 25 رسالة أمنية قوية وحاسمة لمكافحة الإرهاب والجريمة

البنك المركزى: التحول الرقمى فى التعاملات المالية يوفر 94 مليار جنيه Advertisements

غدًا.. انقطاع مياه الشرب بالدقى وجامعة الدول العربية لمدة 8 ساعات

محمد العبار: نثق فى الاقتصاد المصرى ونعلن عن مشاريع جديدة بمصر خلال أسابيع

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-10-2019 فى مصر

غدا.. طقس حار شمالاً شديد الحرارة جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. شارك بالتصويت

الزمالك يتلقى خطابا لحضور قرعة 9 أكتوبر بعد أزمة جينيراسيون

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