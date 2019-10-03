شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنظم 7 قوافل دعوية فى المحافظات حول منزلة الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف 7 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : "مطروح، والمنيا، والبحيرة والبحر الأحمر"، ليوم الجمعة، تحت عنوان : " منزلة الشهداء، والتضحية فى سبيل الوطن".

فيما تنطلق القافلة الدعوية الثانية عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف غدا الجمعة، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة القاهرة "منطقة القاهرة الجديدة".

وأكدت إدارة القوافل أن القافلة تأتى فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزارة الأوقاف.

وتضم القافلة، الرئيسية والمشتركة للقاهرة الجديدة، 8 علماء : أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : منزلة الشهداء والتضحية فى سبيل الوطن، وذلك فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.