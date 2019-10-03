شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بكار فى أسوان.. طالب يجسد شخصية "محبوب الأطفال" على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال عشق الشخصية الكرتونية "بكار" واقعا فى قلوب الكثير من المصريين، خاصة فئات الشباب الذين نشأوا وفى أذهانهم تتر مسلسل بكار الذى يجسد شخصية الطفل الأسوانى النوبى الذى يحب بلده ويجسد الطبيعة الخلابة للبيئة التى يعيش بها جنوب مصر.

"على" شاب أسوانى قرر أن يعيد "بكار" مرة أخرى ويجسد الشخصية على أرض الواقع، وأن يكون ألبوم صور "سيشن" فى عدد من أجمل المواقع السياحية والجمالية بمدينة أسوان.

تحدث الشاب الأسوانى عن الفكرة لـ"الخليج 365"، قائلاً: اسمى على أحمد على، طالب بكلية التربية قسم علم النفس جامعة أسوان، وأصدقائى يطلقون على لقب "بكار" لقرب الشبه من الشخصية الكرتونية، ففى إحدى المرات قبل 3 شهور أتت لدى فكرة تجسيد شخصية بكار على أرض الواقع، وبدأت بالفعل فى متابعة حلقات للمسلسل الكرتونى من على الإنترنت والتركيز بعناية فى تحركاته وكلماته بالإضافة إلى ملابسه لاختيارها بدقة عالية وعناية فائقة.

وتابع "على": بدأت بالفعل فى اختيار الملابس والزى مثل الجلابية البيضاء والسديرى ذات اللون الأحمر والطاقية الملونة والشنطة المعلقة على الكتف، علاوة على العناية بالمظهر الخارجى كقصة الشعر وغير ذلك، ولم أترك شيئاً من تفاصيل شخصية بكار إلا ونفذتها حتى "المعزة رشيدة" وكانت من أصعب الأشياء التى تعبت فى اختيارها حتى وصلت إلى "معزة" مميزة يمكن الاستعانة بها.

وعلق الشاب الأسوانى: "بدأ الموضوع غريباً لدى أصدقائى وأسرتى فى بدايته لأنهم لم يكن يعلمون ما كنت أنوى فعله، وكان أصدقائى يهزئون بى فى بادئ الأمر عندما كنت اطلب منهم شراء معزة، لكن بعد أن ظهرت الفكرة أشادوا بى وشجعونى كثيراً ودعمونى".

وقال "على": عندما انتهيت من تجهيز شخصية بكار وساعدنى فى ذلك صديقى المصور "محمد صلاح" والذى يعد المسئول الأول عن التقاط ألبومات الصور لى بالزى الكرتونى، وكنا نذهب إلى أماكن متفرقة فى أسوان دون الاعتماد على مكان واحد لالتقاط صور مميزة تحكى جمال الطبيعة فى مدينة أسوان ومنها: "جزيرة أسوان وبعض الأماكن غير المألوفة فى غرب سهيل ومعبد فيله وغير ذلك".

وأشار "على" إلى إعجاب عدد كبير من السائحين ومنهم وفد سياحى أمريكى تصادف مروره أثناء القيام بجلسة تصوير بمنطقة جزيرة أسوان، فاندهش عندما وجد الصورة الموجودة على الجدارية لبكار هى قريبة الشبه من الشاب الواقف أمامها بنفس الزى والمظهر، ودفعهم إلى طلب التقاط الصور التذكارية مع بكار، موضحاً أنه أصبح لديه آلاف المتابعين من المصريين خارج محافظة أسوان تواصلوا معه وطلبوا مقابلته عندما يأتون إلى أسوان فى أقرب زيارة.

وأوضح الشاب الأسوانى، أن لديه طموح وأمنيات بتجسيد شخصية بكار فى عمل فنى يجسد الشخصية الواقعية، كنوع من الدعاية السياحية لأسوان وإبراز القيمة الجمالية للمدينة السياحية جنوب مصر.



التقاط صور جمالية لأسوان

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الشاب الأسوانى ومعزته



الشاب يجسد شخصية بكار



بكار فى النوبة



بكار فى قبة الهوا



بكار مع صديقه المصور



بكار ورشيدة



بكار ولعب الأطفال فى النوبة



بكار يرسم اثار بلاده



شباب أسوان يجسدون كارتون بكار