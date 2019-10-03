ماذا قال عمرو أديب عن خفض أسعار البنزين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علّق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الحكومة بخفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشًا.

وقالت "أديب" ضاحكًا في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس: "كانت الناس ليلة أسعار البنزين تروح تقف طوابير تملئ، الليلة دي بعد التخفيض الناس حتروح ترجع البنزين القديم".

وخفضت لجنة تسعير المنتجات البترولية سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، مع ثبات أسعار السولار والبوتاجاز.

وتطبق الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على أن لا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.