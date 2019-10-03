مصدر أمني: بيان "قومي حقوق الإنسان" اعتمد على مصادر غير موثوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن ما جاء ببيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر فى الشارع المصري.

أضاف المصدر أن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون).

وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.

وفي وقت سابق، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، فحص رجال الشرطة هواتف المواطنين، مؤكدا أنه يخالف القانون والدستور.