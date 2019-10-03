أخبار مصر | عاجل.. مصدر أمني: بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات غير موثوقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني: بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات غير موثوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، أن ما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر فى الشارع المصري.

وأضاف المصدر، أن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون).

وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.