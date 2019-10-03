أخبار مصر | القوى العاملة بالبرلمان: زيادة العلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية يحقق العدل والمساواة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة بالبرلمان: زيادة العلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية يحقق العدل والمساواة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحكم محكمة استئناف القاهرة بأحقية الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بعلاوتين 20%.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة الخليج 365، إن العامل ينتظر العلاوة من العام للعام، ومعنى ذلك أن العامل التابع لهيئة أو شركة غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية يتعرض لظلم كبير، لأنه يشعر بوجود فرق بينه وبين زميلة المطبق عليه العلاوة والخاضع للخدمة المدنية بالرغم من أنه يمارس نفس نشاط العامل الغير خاضع للخدمة المدنية.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن تطبيق العلاوة على العاملين الغير خاضعين لهذا القانون لن يميز بين أحد، مما يحقق العدل والمساواة بي الخاضعين والغير الخاضعين للخدمة المدنية، مطالبًا بسرعة تطبيق هذا الحكم لحصول العاملين على مستحقاتهم بالنسبة للعلاوة، مضيفًا أن من يحدد العلاوة هو القانون وليس الشركات.

وكانت قد أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، حكمًا باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.

وذكرت حيثيات الحكم الصادر في الأول من يوليو الماضي، أن القانونين 77 و87 الصادرين في يوليو 2017 من رئيس الجمهورية، منح أحقية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على العلاوتين بنسبة 20%.

ونص قانون رقم 77 لسنة 2017 فى مادته الأولى على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه من أول يوليو 2017.

المادة الثانية: يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

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المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

ونص قانون رقم 78 لسنة 2017 فى مادته الأولى على أن: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقاون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه من أول يوليو 2017.

أما بالنسبة إلى الفئات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيقصد بهم:

1- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

2- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

3- العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.