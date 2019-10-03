أخبار مصر | غير ملم بالقوانين.. تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تضعه في مأزق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غير ملم بالقوانين.. تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تضعه في مأزق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت مصادر، على تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي قال فيها "إن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس"، قائلة إنه يدلي بتصريحات لاتتفق مع القانون.

وقالت المصادر، إنه عقب صمته لأسابيع كان الأمن القومي للبلاد مهدد، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يدلي بتصريحات لاتتفق مع القانون، ويتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوص قانونية جديدة.

ولفتت المصادر، إلى أن الدهشة تسود الأوساط القانونية عقب تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين البلد، وتتساءل كيف يمكن له تطبيق قواعد حقوق الإنسان؟

وتابعت المصادر: المجلس القومى لحقوق الإنسان يضع نفسه والدولة في حرج ويفتي بغير علم، ونتساءل هل السبب هو السن أم الزهايمر؟.. هل هذا معقول ؟ عندما لا يفقه المجلس القومى لحقوق الإنسان، في القانون المصري، بالتأكيد يجب على رئيسه إعادة دراسة القانون ثم يصدر بعدها البيانات والتصريحات.