أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: مشروع "شارع 306" فرصة للشباب للحصول على عمل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: مشروع "شارع 306" فرصة للشباب للحصول على عمل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن مشروع شارع 306، فرصة للشباب للحصول على فرص عمل، ويجب على الشباب استغلالها.

وتابع "شعراوي"، خلال جولته التفقدية لمشروع شارع 306 بشارع وزارة الزراعة برفقة وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن جهاز تنمية المشروعات وصندوق تحيا مصر يقدمان فرص عمل جيدة للشباب، وتعتبر الخطوة الأولي لهم ليكونوا أصحاب محلات.

من جانبه أشادت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة، بالمشروع، لكونه يقع في موقع جغرافي متميز في نطاق حي الدقي وأمام وزارة الزراعة.

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ونوهت إلى العديد من فرص العمل التي يحتويها المشروع والتي تساعد الشباب على خلق فكر جديد، لافتة إلى أنواع الأكل التي تتوافر في المكان تناسب جميع الأسر.

ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقى، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التى تتوسط المشروع، كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كافة التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكترونى الذى يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله.

ويدفع الزائر ثمن المشروبات والمأكولات بغرف الكاشير، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده والخصم منه مع كل عملية شراء داخل الموقع، من خلال أجهزة تابلت موزعة على الشباب بمنافذ البيع.

ويعتبر المكان خامس موقع لشارع 306 بعد افتتاح نماذج منه فى ألماظة بمصر الجديدة وآخر بالشيراتون وأيضًا فى المنصورة وطنطا، ومن المقرر افتتاح نماذج أخرى فى عدد من المحافظات، كما يجرى تجهيز مشروع آخر بحى العمرانية.