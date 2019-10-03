شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خفض ثمن البترول.. تعرف على أسعار البنزين في مختلف دول العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقرير فيديو عن أسعار البنزين في مختلف دول العالم بالدولار الأمريكي.

وقال عمرو خليل، إن متوسط سعر البنزين في العالم 1.7 دولار، أي 17.77 جنيه مصري.

وأشار عمرو إلى أن هناك موقعًا خاصًا بالبترول يسمى جلوبال بترول بريس وضع تقريرا عن أسعار البنزين في 155 دولة، وذلك في 30-9-2019 الماضي.

وكشف أن كل دولة تقوم ببيع سعر البنزين وفقًا لسعرها المحلي، وأكد أن مصر في المركز الـ 17 من حيث بيع البنزين بأقل سعر.

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فيما قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن المنتجات المسعرة تباع بسعر تكلفتها وليس بالأسعار العالمية، مضيفًا: «عندما نقول سعر لتر البنزين 92 بـ 8 جنيهات، ولتر البنزين 95 بـ 9 جنيهات، فهذا يعني أن هذا السعر هو تكلفة المنتج».

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» أن متوسط السعر العالمي للتر البنزين يبلغ دولار و9 سنتات، أي بما يُعادل 17 جنيهًا و70 قرشا، لافتًا إلى أنه يتم بيعه بـ 8 جنيهات، أي نصف سعره وهو سعر تكلفته.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية أنه استكمالًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي والشفافية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2014، الخاص بزيادة أسعار المنتجات البترولية للوصول إلى تكلفتها، وليس إلى سعرها العالمي خلال خمس سنوات، صدر قرار في يوليو 2019، استكمالًا لقرار ديسمبر 2018، بتشكيل لجنة من وزارة البترول والمالية، لتحديد أسعار المواد البترولية.

وتابع: «اللجنة تنعقد كل 3 أشهر لدراسة سعر البرنت وسعر الصرف، وتحديد أسعار المواد البترولية، حسب سعر البرنت وسعر الصرف صعودًا وهبوطًا وليس حسب السعر العالمي، موضحًا أن الهدف الرئيسي للدولة هو بيع المواد البترولية بسعر التكلفة».