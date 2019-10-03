شكرا لقرائتكم خبر عن أول مداخلة لـ«نيهال» صاحبة واقعة «مصطفى أبوتورتة»: «الفضيحة للي سابني ومشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحضرت الإعلامية رضوى الشربيني «تورتة» على الهواء، قائلة لـ«نيهال»، صاحبة واقعة «مصطفى تورتة»: «أنا جيبتلك التورتة يا نيهال، عاجباكي التورتة يا حبيبتي»، متابعة: «ولا يهمك».

وقالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة «التورتة»، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على الفيس بوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معلقة: «ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني».

Advertisements

واستكملت صاحبة واقعة «التورتة»: «الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي».

وردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: «ابن حلال طلبها ونالها، بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني»، وتابعت موجهة حديثها لنيهال: «والنبي ما تزعلي نفسك، هاتي بوسة، أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي لهيحصل».

في حين قالت «نيهال»: «خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك»، مطالبة الإعلامية بالذهاب إلى الإسكندرية لرؤيتهم.