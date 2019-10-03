شكرا لقرائتكم خبر عن «البابا» يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى منتصف نوفمبر لسفره إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اجتماع الأربعاء الأسبوعى سوف يتوقف حتى منتصف نوفمبر المقبل نظرًا لسفره إلى الخارج فى رحلة رعوية لفرنسا وقال مصدر كنسى، لـ«المصرى اليوم»، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والذى أقيم، أمس الأول، بكنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن الرحلة تشمل باريس وعدة مدن، وبها صلوات فى كنائس يومى السبت والأحد.

وأشاد البابا تواضروس بنصر أكتوبر 73، منوهًا بأهمية أن يعرف الشباب تاريخ هذه الفترة المجيدة والتى سبقتها نكسة مؤلمة، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار والانكسار الذى سبقه كانا سببًا فى وحدة الشعب المصرى.

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وقال: «نحتفل خلال هذا الأسبوع بمرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر، وهى صفحة خالدة فى تاريخ الوطن وتاريخ المجتمع وخاصةً بعد النكسة، عندما استعادت مصر انتصاراتها فى 73». وأشار البابا إلى أن عددا كبيرا من الشباب لم يعاصر هذه اللحظات، وهى لحظات مبهجة فى تاريخ مصر وفى تاريخ الوحدة عندما يجتمع الشعب كله بصورة جيدة مع الجيش والشرطة من أجل هدف واحد فى النكسة والانتصار، مضيفًا: «كان النصر مبهرًا ومدهشًا على مستوى العالم كله لمصر».

وحيَّا البابا تواضروس الثانى، روح المتنيح الأنبا بيشوى، مطران دمياط وكفرالشيخ والبرارى السابق، وذلك فى مناسبة الذكرى السنوية الأولى لنياحته.

وقال: «أحب أن نتذكر اليوم مرور سنة على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوى ذلك المطران الذى خدم فى الكنيسة وفى إبراشية دمياط وكفرالشيخ والبرارى حوالى 46 سنة».

فى سياق مواز، هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، داعيا الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصرى العظيم و«قواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم».