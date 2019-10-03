شكرا لقرائتكم خبر عن «أخدت القرار وأنا مقتنعة ومش ندمانة»: شاهيناز تكشف سبب خلعها للحجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة شاهيناز، إنها أبلغت زوجها بقرارها اعتزال مجال الغناء وكان رده أنه لن يجبرها على شيء، فهذه حياتها الشخصية تتصرف فيها كما تشاء.

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وأضافت شاهيناز، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرناج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها شعرت باشتياق للغناء وأبلغت زوجها بذلك فقال لها إن القرار يعود إليها بالعودة إلى مجال الغناء.

وتابعت أن «شخصيتها لم تتغير سواء كانت ترتدي الحجاب أم لا، فعلاقتها مع الله سبحانه وتعالى كما هي، ونفس قناعاتها كما هي لم تتغير، وعندما قررت خلع الحجاب والعودة إلى مجال الفن فهي مقتنعة تماما بذلك القرار وليست ندمانة على اتخاذه».