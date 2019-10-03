الطاقة الذرية تعقد مؤتمرا دوليا الإثنين المقبل لمعالجة تغير المناخ بمشاركة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر الدولى المعنى بتغير المناخ ودور الطاقة النووية يوم الاثنين المقبل ويستمر 4 أيام.
وذكرت الوكالة الدولية ، فى بيان اليوم الخميس ، أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سوف تشارك فى تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الوكالة الذرية ، وسوف يوفر المؤتمر منتدى لمناقشة جوانب الطاقة النووية كمصدر للطاقة منخفضة الكربون ودورها فى مكافحة تغير المناخ.
وأضافت أنه سيشارك فى هذا المؤتمر حوالى 500 مشارك ، يمثلون 72 دولة و 17 منظمة دولية ، وسيلقى الكلمة الافتتاحية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا ، وأن كبار المسئولين من مصر والأرجنتين والبرازيل والصين وفرنسا والمجر والهند ومنغوليا والمغرب والاتحاد الروسى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان سوف يلقون كلمات فى المؤتمر.
وأشارت إلى أن المؤتمر سوف يتضمن جلسات عامة وحلقات نقاش وفعاليات جانبية وجلسات تفاعلية ومعارض تقدم الاتجاهات العالمية والتقنيات النووية المبتكرة للمساعدة فى تحقيق أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
وذكرت أن موضوعات المؤتمر تشمل أيضا تطوير سياسات الطاقة التى تحقق أهداف تغير المناخ وزيادة مساهمة الطاقة النووية فى التخفيف من تغير المناخ وتطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة النووية المتقدمة لزيادة استخدام الطاقة منخفضة الكربون وتشكيل مستقبل الصناعة النووية فى تنظيم أسواق الطاقة ، وتعزيز التعاون الدولى فى نشر الطاقة النووية وإشراك أصحاب المصلحة.
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