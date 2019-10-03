شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يحيل استقالة أمين الصندوق إلى النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس نقابة الصحفين برئاسة النقيب ضياء رشوان، فى جلسته مناقشة أو حتي التحقيق الداخلي في الاستقالة المسببة التي تقدم بها أمين الصندوق، وقرر تحويلها للنيابة العامة بناء علي طلب السكرتير العام الذى تمسك بإحالة الاستقالة و المذكرة المرفقة للنيابة، على أن يضاف المذكرتين المقدمتين من السكرتير العام وكذلك عضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد حول المخالفات المنسوبة لأمين الصندوق.
وقالت نقابة الصحفيين فى بيان لها، إن المجلس ناقش وضع أسس ولائحة جديدة لبدل التدريب للزملاء الصحفيين علي أن يكون صرف البدل مرتبطا بعضوية النقابة بجدول المشتغلين وتحت التمرين.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين وباقتراح من النقيب تأسيس صندوق للطوارئ و الحالات الحرجة لدعم الزملاء الذين يتعرضون لأزمات صحية و تبرع النقيب ومجلس النقابة للمساهمة في التأسيس بألف جنية من كل منهم فيما يتم تمويل الصندوق عبر استقطاع مبلغ خمسون جنيها شهريا من كل عضو بالنقابة ولمدة عام علي أن يستفيد من الصندوق من يتعرض لأزمة من المساهمين وحتي يتم عرض الأمر علي الجمعية العمومية للنقابة في مارس المقبل لإعتماده.
كما قرر مجلس النقابة حل لجنة الإعانات و القروض مع اعادة تشكيلها لتتكون من جمال عبد الرحيم و محمد خراجة و حسين الزناتي وعمرو بدر و محمد سعد عبد الحفيظ .
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس نقابة الصحفيين يحيل استقالة أمين الصندوق إلى النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.