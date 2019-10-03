شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يحيل استقالة أمين الصندوق إلى النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس نقابة الصحفين برئاسة النقيب ضياء رشوان‮، فى جلسته مناقشة أو حتي‮ ‬التحقيق الداخلي‮ ‬في‮ ‬الاستقالة المسببة التي‮ ‬تقدم بها أمين الصندوق، وقرر تحويلها للنيابة العامة بناء علي‮ ‬طلب السكرتير العام الذى تمسك بإحالة الاستقالة و المذكرة المرفقة للنيابة، على أن ‬يضاف المذكرتين المقدمتين من السكرتير العام وكذلك عضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد حول المخالفات المنسوبة لأمين الصندوق‮.

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وقالت نقابة الصحفيين فى بيان لها، إن المجلس ناقش وضع أسس ولائحة جديدة لبدل التدريب للزملاء الصحفيين علي‮ ‬أن‮ ‬يكون صرف البدل مرتبطا بعضوية النقابة بجدول‮ ‬المشتغلين وتحت التمرين‮.

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وقرر مجلس نقابة الصحفيين وباقتراح من النقيب تأسيس صندوق للطوارئ و الحالات الحرجة لدعم الزملاء الذين‮ ‬يتعرضون لأزمات صحية و تبرع النقيب ومجلس النقابة للمساهمة في‮ ‬التأسيس بألف جنية من كل منهم فيما‮ ‬يتم تمويل الصندوق عبر استقطاع مبلغ‮ ‬خمسون جنيها شهريا من كل عضو بالنقابة ولمدة عام علي‮ ‬أن‮ ‬يستفيد من الصندوق من‮ ‬يتعرض لأزمة من المساهمين وحتي‮ ‬يتم عرض الأمر علي‮ ‬الجمعية العمومية للنقابة في‮ ‬مارس المقبل لإعتماده‮.

كما قرر مجلس النقابة حل لجنة الإعانات و القروض مع اعادة تشكيلها لتتكون من جمال عبد الرحيم و محمد خراجة و حسين الزناتي‮ ‬وعمرو بدر و محمد سعد عبد الحفيظ‮ .