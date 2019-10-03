وكالة إيطالية تبرز بناء مصر محطات شحن سيارات كهربائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "أنسا" الإيطالية بناء مصر لمحطات شحن سيارات كهربائية، وذلك بعد توقيع وزارة الإنتاج الحربى مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية SSE، وشركة ماراثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية. واعتبرت الوكالة ، أن السيارات الكهربائية فى مصر تعتبر تقدما تقنيا للحضارة، لأنها أقل تكلفة وأكثر أمانا وصديقة للبيئة فى تقليل انبعاثات ثانى اكسيد الكربون الضارة للمناخ وأشارت الوكالة إلى أن مصر أعربت عن اهتمامها ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية وخدمات إعادة تدوير البطاريات وذلك تمشيا مع توجهات الدولة لتوسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية. Advertisements وقال المدير التنفيذى لشركة SSE الصينية، بان فاى، إن وزارة الإنتاج الحربى فى مصر تمتلك إمكانيات تكنولوجية متطورة وعمال مدربين على مستوى عال وخطوط إنتاج متطورة. وكان مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربى فى مصر وقع مذكرة تفاهم مع شركة "جيلى" الصينية لإنتاج عربات الركوب الكهربائية فى سبتمبر الماضى، وعقداً آخر مع شركة فوتون الصينية لتصنيع 2000 باص كهربائى على مدار أربع سنوات على هامش منتدى الحزام والطريق فى أبريل الماضى.

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