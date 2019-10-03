شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 17 ألف 50 ميجا وات فائض بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ،أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأربعاء 27 ألف 600 ميجا وات،معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الخميس 27 ألف 500 ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 17 ألف 50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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