تعرف على.. الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت بعد قرار التسعير التلقائى للبترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة مساء اليوم الخميس خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث فى السوق المحلية25 قرشا للتر ، ويقدم الخليج 365 فى السطور التالية الأسعار الجديدة التى جاءت على النحو التالى بنزين 80 - 650 قرشا بدلا من 675 قرش بنزين 92 - 775قرشا بدلا من 800 قرش بنزين 95 - 875 قرش بدلا 900 قرش Advertisements خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيها اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وقالت اللجنة فى بيان صحفى أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

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