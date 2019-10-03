شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: لائحة جديدة لبدل التدريب لربط صرفه بعضوية النقابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، وضع أسس ولائحة جديدة لبدل التدريب للزملاء الصحفيين، على أن يكون صرف البدل مرتبطًا بعضوية النقابة، بجدول المشتغلين وتحت التمرين.
كما قرر مجلس النقابة حل لجنة الإعانات والقروض، مع إعادة تشكيلها لتتكون من أعضاء المجلس جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ.
ورفض مجلس نقابة الصحفيين- بحسب بيان أصدره مساء اليوم بشأن اجتماعه- مناقشة أو حتى التحقيق الداخلي في الاستقالة المسببة التي تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس، وقرر إحالتها للنيابة العامة بناء على طلب السكرتير العام، على أن تضاف إليها المذكرتان المقدمتان من السكرتير العام وكذلك عضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد حول المخالفات المنسوبة لأمين الصندوق.
وكان هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أعلن، أمس، استقالته من مجلس النقابة، وأدرج في استقالته ما اعتبره عددًا من المخالفات منذ المجلس السابق.
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