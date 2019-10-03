شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تدريب 202 شخصا على تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل تنظيم 3 دورات تدريبية، منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزيرالتنمية المحلية بتنفيذ خطة تدريب العاملين بالمحليات للأسبوع السادس على التوالي.

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وقال «شعراوى»، الخميس، إن مركز سقارة سينفذ أيضاً دورتين لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء في مجال الشؤون القانونية ولتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية، مشيرا إلى أن دورة أساسيات التحول الرقمى تستمر للأسبوع الثانى على التوالى، موضحًا أن الدورات يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات.

وأكد الوزير أن التدريب هو الخيار الاستراتيجى للوزارة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي يتطلبها العمل بالمحليات بحيث يستطيع العاملون أداء مهامهم بشكل أفضل وإحداث تطوير إيجابى في أدائهم يلمسه المواطنون خلال التعامل معهم وحصولهم على الخدمات التي تقدمها المحليات.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية اليوم «الخميس»، بتخريج 135 متدربا اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الأحياء والمدن والمراكز في مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل، إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.