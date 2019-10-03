شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة في احتفال النصر: نستلهم روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن بطولات قواتنا المسلحة وانتصاراتها في حرب 73 أذهلت العالم وأعادت لنا الشرف والعزة والكرامة والأرض المسلوبة، مضيفًا أننا نستلهم روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يخوض حرباً واسعةً في التطوير والتنمية على كل المجالات والقطاعات الخدمية.

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جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مركز الإبداع الفني بدمنهور، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، تحت عنوان «شباب مصر الأمل»، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وأحمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والثقافة والتضامن.

وافتتح المحافظ معرضًا لإنتاج الورش والذى ضم نشاطات الرسم الحر للأطفال والصلصال والبورتوريه والكروشيه والمنسوجات اليدوية واللوحات والأعمال الفنية التي جسدت البيئة البحراوية، بالإضافة إلى ركن خاص لمدرسة الأمل للصم والبكم ضم العديد من الأنشطة المتنوعة من المشغولات اليدوية والنسيجية.

وتم عرض خلال الحفل فيلمًا تسجيلياً عن انتصارات حرب إكتوبر، تم خلاله استعراض البطولات والأعمال العسكرية التي قامت بها قواتنا المسلحة للعبور، وفقرات إنشاد ديني وفقرات غنائية متنوعة قدمها كورال مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وقصائد شعرية، وتم تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين في الشهادة الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019.