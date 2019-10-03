شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 4 كيلوجرامات مشغولات فضية بحوزة راكب قادم من تركيا بمطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 697 القادمة من إسطنبول، اشتبه مستور أبوتلات، رئيس الوردية، في الراكب «م. س. م»، مصري الجنسية، قادم من تركيا، حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية، أجاب بالنفى وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مسؤولى الفحص، فأفادوا بوجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.

تم تفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش أمتعته الشخصية، حيث تبين وجود كيسين بهما كمية من المشغولات الفضية بوزن 4.45 كيلوجرام مخبأة بحقائبه بين طيات الملابس وبلغت قيمة المضبوطات 66 ألفًا و750 جنيهًا.

تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 43 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.