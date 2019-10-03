شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الكويت يشارك في احتفالات أكتوبر بفيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مصر بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر، يعرض تليفزيون الكويت، عصر السبت المقبل، فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»، بطولة محمود ياسين وحسين فهمي ونجوى إبراهيم، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

يذكر أن الكويت من أوائل الدول العربية التي ساهمت في الانتصار عبر الدعم المالي والسياسي، كما شاركت في المعركة بلواء اليرموك المدرع واستشهد من جنودها أكثر من ٤٠ شهيدًا على أرض سيناء، وقادت التحركات العربية لاستخدام سلاح البترول في الضغط على الدول المؤيدة لإسرائيل.