شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الكويت يشارك في احتفالات أكتوبر بفيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مصر بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر، يعرض تليفزيون الكويت، عصر السبت المقبل، فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»، بطولة محمود ياسين وحسين فهمي ونجوى إبراهيم، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.
يذكر أن الكويت من أوائل الدول العربية التي ساهمت في الانتصار عبر الدعم المالي والسياسي، كما شاركت في المعركة بلواء اليرموك المدرع واستشهد من جنودها أكثر من ٤٠ شهيدًا على أرض سيناء، وقادت التحركات العربية لاستخدام سلاح البترول في الضغط على الدول المؤيدة لإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تليفزيون الكويت يشارك في احتفالات أكتوبر بفيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.