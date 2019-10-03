شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا: مدرس بكلية التمريض يخترع أداة جديدة للكشف المبكر عن تصلب الشرايين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن الدكتور شريف نسناوي، المدرس المساعد بكلية التمريض بالجامعة، الموفد بمنحة للدراسة بجامعة أوساكا باليابان، استطاع التوصل لأداة جديدة للاكتشاف المبكر لتصلب الشرايين، ويجري حاليا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بحصول الباحث على براءة الاختراع.

وذكر المركز الإعلامي لجامعة المنيا -في بيان اليوم الخميس- أن المكتب الثقافي المصري بطوكيو هنأ الدارس بعد أن أرسل البروفيسور أيسو هيروياسو الأستاذ بجامعة أوساكاً اليابانية، خطاباً للمكتب الثقافي المصري بطوكيو، يفيد بأن الباحث استطاع خلال الفترة من يناير العام الماضي حتى 30 سبتمبر 2019، اكتشاف أداة مميزة تسمى «مؤشر ضغط نبض الكاحل» كأداة عملية وغير مكلفة لفحص تصلب الشرايين، ولا تحتاج لمستخدم متخصص أو أدوات معقدة، ويمكن لأي فرد استعمالها بسهولة لقياس ضغط الدم، ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى أبحاث بعيدة المدى لتطبيقها على نماذج واسعة من شرائح المرضى.