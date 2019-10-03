شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: هدفنا تقديم الرعاية المتميزة والحماية للأطفال بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أننا نهتم اهتماما شديدا برعاية الطفولة وحماية الأطفال الصغار من أي أذى أو ظروف قد يتعرضون لها وهذا واجبنا الإنساني والاجتماعي والأخلاقي والديني تجاه هذا النشء الذي يمثل مستقبل الوطن وأهله في التنمية والتقدم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورفيق ناجي، مدير وحدة التنمية وتعبئة الموارد بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم بالهيئة الإنجيلية، وماجدة رمزي، القائم بأعمال مدير وحدة التنمية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم، ومنى مصطفى، منسق لجان حماية الطفل بالمحافظة.

Advertisements

وقدم المحافظ الشكر للهيئة الإنجيلية لمجهوداتها الملموسة في العمل المجتمعي وتنمية الإنسان وفي مجالات الزراعة وتقديم المساعدات للمزارعين.

وأعرب المحافظ عن تفاؤله الشديد بوضع الطفل ورعايته بالمحافظة في ظل التعاون المشترك والمثمر بين الهيئة الإنجيلية ومجلس الأمومة والطفولة من خلال لجان الحماية الموجودة داخل المحافظة وعددها ١٠ لجان، وقامت الهيئة بإقامة ورش عمل تم من خلالها تدريب وتثقيف المقررين في اللجان الفرعية بالمحافظة على كيفية تلقي البلاغ والتعامل معه وإنشاء قاعدة بيانات تربط جميع اللجان بالقليوبية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك لتوفير كل سبل الاهتمام والدعم والرعاية والحماية للطفل، حيث يعتبر خط نجدة الطفل (١٦٠٠٠) هو الوسيلة الشرعية وأفضل آلية يتم التعامل معها في هذا الشأن، وتم اختيار ٥ لجان فرعية، هي (طوخ-بنها-قليوب- الخانكة-شبرا الخيمة) لإمدادهم بأجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وطباعة متعددة الوظائف، وذلك لتسهيل عمل هذه اللجان، وتم اختيارهم لأنهم أكثر اللجان التي تتلقى بلاغات وجارٍ دراسة دعم باقي اللجان.

الجدير بالذكر أن العمل المجتمعي للهيئة الإنجيلية داخل محافظة القليوبية بدأ منذ عام ٢٠٠٦ في ٦ مراكز و٢٦ قرية في كثير من المجالات التنموية، وطلب السيد المحافظ من الهيئة القبطية الإنجيلية استمرار التعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للنهوض بالعمل المجتمعي والإنساني داخل القليوبية وتقديم كل الدعم للمواطنين.