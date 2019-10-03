شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة بولندية تقل 183 راكبًا بعد إقلاعها من مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار الغردقة الدولي هبوطا اضطراريا مفاجئا، مساء الخميس، لطائرة ركاب بولندية، بعد إقلاعها من المطار.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار أن الطائرة من طراز b738، وأن سبب الهبوط والعودة للمطار هو وجود مشكلة في الدائرة الكهربائية، وأنها كانت تقل ١٨٣ راكبا وكانت مغادرة لمطار وارسو.

وفور تلقي البلاغ، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وإعلان الطوارئ، ولم تقع أي إصابات بين الركاب وتمت السيطرة على الموقف.