شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة بولندية تقل 183 راكبًا بعد إقلاعها من مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد مطار الغردقة الدولي هبوطا اضطراريا مفاجئا، مساء الخميس، لطائرة ركاب بولندية، بعد إقلاعها من المطار.
وأكدت مصادر ملاحية بالمطار أن الطائرة من طراز b738، وأن سبب الهبوط والعودة للمطار هو وجود مشكلة في الدائرة الكهربائية، وأنها كانت تقل ١٨٣ راكبا وكانت مغادرة لمطار وارسو.
وفور تلقي البلاغ، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وإعلان الطوارئ، ولم تقع أي إصابات بين الركاب وتمت السيطرة على الموقف.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة بولندية تقل 183 راكبًا بعد إقلاعها من مطار الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.