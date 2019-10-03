شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: توزيع 8 أطنان لحوم «صكوك أضاحي» والحصيلة ترتفع إلى 29 طنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تسلمت ٨ أطنان لحوم صكوك أضاحي، اليوم الخميس، لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا.

Advertisements

وأشار إلى أنه تم توزيع ٨ أطنان لحوم على جميع الإدارات الفرعية بحضور قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية والمفتشين وجمع من الأئمة ليستفيد منها ٨ آلاف مواطن.

وأوضح مدير الدعوة أنه تركز التوزيع على المناطق النائية ببرج العرب (برج العرب القديم، قرية بهيج، قرية الغربانيات، قرية أبوصير) والعامرية بالبناجر وفلسطين والجزائر والعجمي بالدخيلة الجبل والشمعدانات وغرب بالمأوى ونجع العرب وإدارة وسط وشرق والمنتزه والرمل بالمناطق المزدحمة والنائية.

ولفت إلى أن إجمالي ما حصلت عليه المديرية من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن ٢٩ طنًا.