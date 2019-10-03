شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 975 مليون جنيه قروض «مشروعك» للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة للشباب بالمحافظة، من خلال «مشروعك»، بلغ 975 مليون جنيه، لتمويل 14 ألفًا و479 مشروعاً استثمارياً متنوعاً، ساهمت في توفير 35 ألفًا و792 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

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وأوضح «آمنة» أن نشاط المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع الذي يبدأ من 25 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه، من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وأشار إلى أن تلك القروض الميسرة تأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه «آمنة» بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، وتقديم الاستشارات الفنية التي تحتاجها المشروعات، متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك».