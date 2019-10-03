شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مجمع المخابز الآلية ومنفذ «دلتا ماركت» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، الخميس، بجولة ميدانية تفقد خلالها مجمع المخابز الآلية بمنطقة الشيخ زايد، المعرض الدائم للسلع الأساسية والمواد التموينية، ومنفذ «دلتا ماركت»، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة انتظام صرف المواد التموينية والنقاط البديلة للخبز.

وقال «عصام» إن الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الدولة بشأن بذل أقصى الجهود من جميع أجهزة الحكومة لضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية ذات الجودة العالية للمواطنين وبذل أقصى الجهود لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة، اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونورهان السيد عيد رئيس حى ثالث، وحامد إبراهيم حامد وكيل وزارة التموين، وعدد من قيادات مديرية التموين والرقابة التموينية.

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية

المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والمواد التموينية