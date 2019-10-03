شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر البنك المركزي، بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، الأحد الموافق ٦ أكتوبر ٢٠١٩، على أن يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٩.

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