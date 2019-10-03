شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جنوب سيناء تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عقب الانتهاء من الندوة التثقيفية، والتي نظمتها المحافظة بقاعة المؤتمرات بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر الـ46، الخميس، اللواء ناجي شهود، الخبير الأمني والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على اهتمامهم وتلبيتهم لدعوته بإلقاء محاضرة لأبناء المحافظة وطلبة وطالبات المدارس والمعاهد والجامعات بالمحافظة عن دور القوات المسلحة والشعب المصري في انتصار أكتوبر عام 1973، الذي تحتفل به المحافظة بدرع محافظة جنوب سيناء.

شهد الفاعليات اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، والعميد أركان حرب أحمد شبانة، مساعد قائد الفرقة 19 مشاة، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات ولفيف من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء وأعضاء مجلس النواب، وجمع غفير من طلاب المدراس والمعاهد والكليات والكشافة والمرشدات وقطاع عريض من الشباب والفتيات والسيدات.