شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض الأنشطة الطلابية بكلية الآداب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الخميس، معرض الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، وذلك خلال جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية، وتهنئة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.
رافقه الدكتور عماد مخيمر، عميد الكلية، والدكتور عماد عبدالرازق، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عبدالباري، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
وتفقد رئيس الجامعة أجنحة المعرض التي تضم عرض الدروع والميداليات التي حصل عليها الطلاب في مسابقات الأنشطة داخل الجامعة وخارجها في المجالات المختلفة، منها الرياضية والفنية والثقافية والجوالة، وكذلك إنتاج الطلاب في مجال الفنون من رسم وأشغال يدوية.
وخلال لقائه بالطلاب، هنأهم شعلان بالعام الجامعي الجديد، وحثهم على على الالتزام والاجتهاد، والمشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة، التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما يساهم في بناء شخصياتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا أن الجامعة تعمل دائما في خدمة الطالب الملتزم، والحريص على تحصيل العلم.
وأكد «شعلان» حرص الجامعة على توفير كل أوجه الرعاية الصحية، بتوفير مسح شامل للطلاب الجدد لتحليل فيروس سي، والعلاج على نفقة الجامعة، واختتم جولته داخل كلية الآداب بعقد اجتماع مع مجلس الكلية، أكد خلاله أهمية التواصل مع الطلاب، وحثهم الدائم على الاجتهاد وانتظام العملية التعليمية.
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