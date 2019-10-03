شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يخلي سبيل الأجانب المحبوسين بقضية التظاهر بناءً على طلب سفاراتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد بيان للنيابة العامة أنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.

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كانت النيابة أمرت بحبس هولندى وأردني وماليزى وتركي وفلسطيني لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية والتحريض عل التظاهر وإمداد المتظاهرين بالأموال والمعلومات وحيازة أحدهم طائرة تجسس.

وذكر البيان، الخميس، أن النيابة استجوبت عددا من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة، مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

وأوضح البيان أن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فيما نُسب لجميع المتهمين من اتهامات في تلك القضية.