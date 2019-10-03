شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف حصص الخبز بكشف ورقي لوجود عطل في البطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه نظرًا لوجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز سيتم الصرف للمواطنين من خلال كشف ورقي، ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف، ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أي مسؤولية خلال فترة العطل.

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أضافت الوزارة، في بيان، الخميس، أنه جار اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي، كما سيتم صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.

أوضحت الوزارة أن كافة المخابز قامت بالعمل اليومي لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، وتمت زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساء مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

ناشدت الوزارة المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي، فيما تستمر الوزارة التواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة في الاتصالات وتوزيع الخبز لحل المشكلة في أقرب وقت.