شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة»: انخفاض نسبة بطالة النساء في مصر إلى 19.6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 19.6% في الربع الأول لعام 2019، مؤكدة اهتمام الحكومة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء.

أكدت «مرسي»، في كلمتهاخلال افتتاح فعاليات الاجتماع الأول لللجنة التسييرية للشركاء في برنامج «تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين»، الخميس، وجود «إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية».

أوضحت أن المجلس والحكومة لديهما «استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تضم محورا خاصا بالتمكين الاقتصادي للمرأة».