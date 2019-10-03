شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أهمية مشروع شارع 306، فى خلق فرص عمل للشباب والمساعدة فى تقليل معدلات البطالة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحسين دخل الأسر بالمحافظات، حيث توفر الوزارة عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية قروضاً للشباب والمرأة لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير لـ"شارع 306" والذى تنفذه شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر، بمنطقة حى الدقى بالجيزة، بحضور وزير الانتاج الحربى ونائب وزير الزراعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على اهتمام القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة وكل مؤسسات الدولة تسعى للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة فى مصر وتوفير الإمكانيات لهم لإيجاد فرص عمل خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً:"الوزارة تسعى لإقامة مشروعات خدمية و تنموية وتوفير فرص عمل للشباب بإقامة المشروعات التى توفر لهم فرص عمل".

ويضم الموقع 30 وحدة للشباب ويوفر حوالى 150 فرصة عمل مباشرة، وتتضمن مجالات الوحدات مشروعات الشباب فى الاطعمة والمشروبات والأغذية وحرف يدوية وتراثية وأنشطة ترفيهية بتكلفة 4 ونصف مليون جنيه ويهدف المشروع إنشاء 150 موقع فى 27 محافظة كمرحلة اولى .

ومن جانبه قال وزير الدولة للانتاج الحربى ان الوزارة قامت بتصنيع عربات الطعام الموجودة بشارع 306، لافتًا إلى أن المصنع الخاص بذلك يقوم بتصنيع العربات الثابته والمتحركة أيضا وتجهيزها، وأنه سبق وأن شاركت الوزارة بشارع 306 بألماظة وهناك مشاركات مستقبلية مع صندوق تحيا مصر لتصنيع متطلبات الشوارع المماثلة التى سوف يتم إقامتها.

وعقب الافتتاح أجرى الوزراء وعدد من المسئولين المشاركين فى الافتتاح جولة فى الشارع لتفقد وحدات الطعام الموجودة وأشادوا بالشكل الحضارى لوحدات الطعام والشارع بصورة متكاملة، وطالبوا الشباب اصحاب الوحدات بأهمية تقديم منتج جيد وصحى والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وأن تكون بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين .





















































































































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