شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط إضطرارى لطائرة ركاب بولندية بمطار الغردقة بسبب عطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت اضطرارياً بمطار الغردقة الدولى، طائرة بولندية، بسبب عطل مفاجئ بالدائرة الكهربائية. وقالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، أن الطائرة من طراز b738، وسبب الهبوط والعودة للمطار هو وجود مشكلة في الدائرة الكهربائية بالطائرة.

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