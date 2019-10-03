شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والإنتاج الحربى ومحافظ الجيزة يفتتحون شارع 306 بالدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزيرا التنمية المحلية والإنتاج الحربى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، شارع 306 بالدقى كأول مشروع لتشغيل الشباب بالمحافظة، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة.

وأجرى الوزراء والمحافظ جولة على مشروعات الشباب كما اطلعوا على الأسعار وتذوقوا بعض الأطعمة، كما شجعوا الشباب، مؤكدين تقديم كل الدعم لهم.

وحضر الافتتاح أسامة الشافعى، رئيس شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر، التى نفذت المشروع، واللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ونائب محافظ الجيزة الدكتورة لمياء عبد القادر، وعدد من مسئولى المحافظة.

ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقى، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التى تتوسط المشروع، كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كل التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكترونى الذى يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله.

ويدفع الزائر ثمن المشروبات والمأكولات بغرف الكاشير، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده والخصم منه مع كل عملية شراء داخل الموقع، من خلال أجهزة تابلت موزعة على الشباب بمنافذ البيع.

ويعتبر المكان خامس موقع لشارع 306 بعد افتتاح نماذج منه فى ألماظة بمصر الجديدة وآخر بالشيراتون وأيضًا فى المنصورة وطنطا، ومن المقرر افتتاح نماذج أخرى فى عدد من المحافظات، كما يجرى تجهيز مشروع آخر بحى العمرانية.

















































































































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