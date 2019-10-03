شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الدولة تهتم بذوى الإعاقة واستثمار قدراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزارة التضامن الاجتماعى، أبطال مصر من أعضاء البعثة المصرية للاوليمبياد الخاص المصرى الفائزة بالميدالية الذهبية وكأس بطولة الأوليمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتى أقيمت بالهند فى الفترة من 3 إلى 6 أغسطس الماضى، بحضور المهندس أيمن على عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى والمهندس هانئ محمد محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصرى وعمرو محى الدين عبد السميع رئيس البعثة.

ووجهت وزارة التضامن التحية للبعثة لما حققه الأبطال من ذوى الإعاقة من إنجاز رائع وتمثيل مشرف لمصر والفوز بكأس البطولة فى ظل المنافسات القوية التى شهدتها البطولة مؤكدة الاهتمام المتزايد من الدولة بذوى الإعاقة واستثمار قدراتهم وتوفير مظلة رعاية متكاملة لهم مؤكدة أن تكريم اليوم هو تكريم لأبنائنا وتكريمًا لأسرهم الذين دائما كانوا الساند والداعم الأول لهم لمواجهة التحديات وتحقيق الانجازات المشرفة .

وأضافت الوزارة نعتز بالتواجد اليوم وسط أبطال استطاعوا بالعزيمة والإرادة تحقيق انجاز رائع مقدمة الشكر للجهات الراعية للفرق، مشيرة إلى أن انطلاق الاولمبياد الخاص كان بدايته 1982 وارتبط بمجموعة من الأسماء الهامة .

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ومن جانبه أكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى الأولمبياد الخاص الدولى على الطفرة التى شهدتها مصر مؤخرا فى التعامل مع قضية الاعاقة تحت قيادة رئيس الجمهورية وكان البداية بدورة الألعاب الاقليمية الثامنة عام 2014 بحضور مؤكدا أن الايمان بالقضية يمثل أكبر حافز على الانجاز وتحقيق البطولات .

وأشار المهندس هانئ محمد محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى إلى أن هذا الدعم والتكريم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى يأتى فى إطار الدعم الذى تساند به الوزارة والأجهزة الحكومية الأبناء الأبطال من ذوى الإعاقة والذ يعد حافزا قويا لتحقق هذا الانجاز الرائع موجها شكره الى اسر اللاعبين ممن كانوا حافزا عظيما لأبنائهم لصناعة البطولات، مؤكدا على الدور الهام الذى بذلوه من اجل تحقيق هذا الإنجاز.